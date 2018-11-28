Про це свідчить їхнє внутрішнє листування з американською компанією

У британському парламенті звинуватили Facebook у замовчуванні підозрілої діяльності РФ в інтернеті. За даними голови комітету з цифрових технологій Деміана Коллінза, фахівці Facebook помітили перехоплення даних з російської IP-адреси ще у жовтні 2014 року.

Про це, мовляв, свідчить їхнє внутрішнє листування з американською компанією постачальницею програмного забезпечення.

Раніше у Facebook запевняли, що зауважили аномальну активність Росії у мережі лише два роки потому, вже після завершення американських президентських виборів 2016.