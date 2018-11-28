Обидвоє кандидатів виступають за інтеграцію в ЄС та НАТО

Грузія обирає президента. Там стартував другий тур виборів. За крісло глави держави борються Саломе Зурабішвілі, яку підтримує владна партія "Грузинська мрія", та опозиціонер Григол Вашадзе від коаліції "Сила в єдності", до якої входить і політсила екс-президента Міхеїла Саакашвілі.

Обидвоє кандидатів виступають за інтеграцію в ЄС та НАТО, й у першому турі набрали майже однакову кількість голосів.

Це останні вибори у Грузії, коли президента визначають прямим голосуванням. У майбутньому, згідно зі змінами до Конституції,- главу держави обиратиме парламент.