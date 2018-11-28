Кто сказал, что зимой нельзя выглядеть сногсшибательно? Любая модница докажет обратное - женщина может выглядеть прекрасно в любое время года, только не ленитесь порыться у себя в шкафу.

О том, что даже в зимний период можно выглядеть стильно, в очередной раз доказывают девушки из Instagram, которые ведут свой fashion-блог.

Специально для вас мы подобрали 10 ярких образов для декабря.

Читайте также о ярких идеях зимних образов с платьем.