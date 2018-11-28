Уилл Смит и Джада Пинкетт Смит - одна из самых крепких голливудских пар. Однако звезды регулярно признаются, что если бы в браке они оба не работали над собой, то давно бы развелись, пишет "Главком".

В недавнем интервью актер рассказал, что 8 лет назад они с женой были на грани развода:

"Я был опустошен. Мы расстались и снова сошлись. Нам пришлось полностью все изменить, чтобы построить отношения заново".

Разногласия между мужем и женой возникли после того, как Уилл захотел сделать из детей, тогда еще подростков, звезд. Он снимал их в кино, водил на крупные светские мероприятия и подталкивал к музыкальной карьере. А Джаде не нравилось, что ее дети в раннем возрасте попали под прицел прессы и социальных сетей.

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