В Украину не пустили 150 иностранцев [ Редактировать ]
В минувшие сутки в Украину не пустили около 150 иностранцев, из которых 80 - граждане России, сообщили в Государственной пограничной службы Украины.
"Вчера во въезде в Украину было отказано около 150 гражданам иностранных государств. Из них около 80 это - граждане Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Пограничники отметили, что подавляющее большинство из россиян не могли подтвердить цель поездки, другие - имели недействительные документы, еще определенная часть лиц незаконно посещала оккупированную АР Крым.
по теме
Агресія в Азовському морі: у Криму засудили полонених українських моряків
У Криму заарештували дванадцятьох українських моряків, затриманих на Азові два дні тому. Їх звинуватили у незаконному перетині кордону
Военное положение: силы ООС привели в полную боеготовность
Подразделения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе привели в полную боеготовность.
Конфлікт в Азовському морі: хронологія подій
Напередодні в Азовському морі прикордонний корабель РФ протаранив біля Керченської протоки буксир ВМС України, який разом із двома бронекатерами прямував із Одеси до Маріуполя. А ввечері прикордонні катери ФСБ Росії відкрили вогонь по наших кораблях
Агрессия России в Азовском море: список пленных моряков
Опубликован список военных моряков, находившихся на бортах кораблей Бердянск, Никополь и Яны Капу
Украинцы не могут вылететь из Таиланда
Сотни украинских туристов застряли в аэропорту Таиланда
Україна перебуває під загрозою повномасштабної війни з Росією - Порошенко
Україна перебуває під загрозою повномасштабної війни з Російською Федерацією. Воєнний стан - це вимушена необхідність заради захисту територіальної цілісності держави і кожного її громадянина. Таку заяву зробив Петро Порошенко в інтерв'ю українським телеканалам з приводу агресивних дій у Керченській протоці