В минувшие сутки в Украину не пустили около 150 иностранцев, из которых 80 - граждане России, сообщили в Государственной пограничной службы Украины.

"Вчера во въезде в Украину было отказано около 150 гражданам иностранных государств. Из них около 80 это - граждане Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Пограничники отметили, что подавляющее большинство из россиян не могли подтвердить цель поездки, другие - имели недействительные документы, еще определенная часть лиц незаконно посещала оккупированную АР Крым.

Ранее полсотни россиянам отказали во въезде в Украину.