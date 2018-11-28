Первый снег и морозы кому-то приносят радость и хорошее настроение, а кому-то болезни и вечную спешку, в которой нужно постоянно завершать какие-то неотложные дела. Между тем, многие уже заметили один парадокс: чем холоднее на улице, тем жарче сезон на определенные виды товаров и услуг. Давайте разберемся, почему так происходит и что это за товары и услуги.

Ремонт разбитой техники

По словам консультантов столичного сервисного центра ReStore, который занимается восстановлением вышедших из строя гаджетов, с наступлением зимы учащаются механические поломки тонкой техники: люди поскальзываются на дорогах и падая, разбивают смартфоны, которые носят в карманах.

"Статистика зимних ремонтов у нас выглядит примерно так по нарастающей: замена экрана айфон 7, замена сенсорного стекла, установка новой задней панели, замена аккумулятора, чистка от влаги", - рассказывают в ReStore и попутно рекомендуют: не носите зимой смартфоны в карманах, особенно брюк, и особенно заднем; купите надежный чехол, лучше "книжку", которая закрывает экран.

Лечение гриппа и простуды

Начало зимы – серьезное испытание и для самого человека: вирусы и бактерии еще не погибли от сильных морозов, а иммунитет за счет снижения температуры воздуха немножко "подустал" в межсезонье и превратился в открытую мишень для гриппа, ОРВИ и прочих сопутствующих этим заболеваниям "прелестей".

Вместо традиционных пилюль, которые в наше время стали весьма дорогими, семейные врачи все чаще предлагают своим пациентам лечить заболевания дыхательных путей домашними ингаляторами – небулайзерами. Стоимость этих уникальных аппаратов сравнительно небольшая, а положительный эффект от применения фактически моментальный. Уникальность небулайзера в том, что он превращает лекарства в мелкую дисперсию, проникающую глубоко внутрь и действующую непосредственно на очаг заболевания.

По словам специалистов корпорации "Юрія-Фарм", официального производителя запатентованных небулайзеров "Юлайзер" в Украине, с помощью технологии распыления мельчайших частиц лекарственного препарата можно эффективно:

проводить профилактику гриппа и простуды;

бороться с бронхитами и фарингитами;

лечить аллергический ринит;

купировать астму;

лечить пневмонию.

Очень подробно полезная информация о небулайзерах расписана на сайте производителя Ulaizer.com.ua. От себя добавим, что у этой медтехники практически отсутствуют противопоказания. Ингаляции можно проводить даже маленьким детям до 1 года. А благодаря аэрозольной форме распыления лекарств, небулайзер универсален и помогает как при заболеваниях верхних, так и нижних дыхательных путей.

Микрокредиты на неотложные покупки

Так уж повелось, что ежегодно зима застает некоторых людей врасплох. Им не хватает времени, чтобы закрыть определенные сезонные вопросы, решение которых с наступлением холодов становится уже жизненной необходимостью. Вы скажете, таких очень мало. Но посмотрите, что творится на дорогах после первого снега. Многочисленные ДТП и колоссальные пробки, которые в шутку называют "ежегодным слетом любителей летней резины" в считанные минуты буквально парализуют транспортные артерии во всех городах Украины.

Однако, согласно статистике, которой с нами поделились менеджеры нового кредитного сервиса Gofingo, смена резины – не единственная причина, по которой люди обращаются за микрозаймом https://mega-credit.com/offer/gofingo/, чтобы оформить кредит gofingo. С наступлением холодов люди срочно ищут деньги на:

модернизацию системы отопления;

замену окон или дверей в квартире;

приобретение дополнительных отопителей в дом или квартиру

покупку зимней одежды и обуви.

Холода подстегивают людей искать пути оперативного решения проблемы и финансов, если достаточной суммы отложить не удалось. По словам консультантов кредитного агрегатора MEGA CREDIT, сегодня получить выгодное кредитное предложение с минимальной затратой по времени можно, используя сервис подбора кредитов. Агрегатор предоставляет возможность подать заявку сразу в несколько компаний и через 15 минут получить решение. Это гораздо проще, чем обзванивать всех лично.

Безусловно, зима очень активизирует. Украинцы начинают спешно искать товары и услуги, покупку которых могли сделать в теплые месяцы, но все время откладывали. Такая уж человеческая сущность. И маркетологи грамотно используют этот фактор: все грандиозные распродажи и знаменитая Черная пятница всегда проходят в конце осени. Так что, с другой стороны, отложив покупки до холодов, у многих получается еще здорово сэкономить.