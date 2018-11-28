Наиболее действенным способом защиты от гриппа есть вакцина, которой надо прививаться дважды - для более действенной защиты, сообщила врач-педиатр Анна Кузева в комментарии "УНН".

"Единственным надежным методом защиты от гриппа является вакцинация. Причем прививаться надо дважды, поскольку первая прививка дает 70% защиты от гриппа, а вторая - уже 99%. Если же человек привился раньше, то достаточно будет разовой вакцинации, детям же мы рекомендуем прививаться дважды", - заявила специалист.

По ее словам, в последние дни на приеме она уже встречала пациентов с характерными симптомами гриппа, поэтому сейчас - лучшее время подумать о надежной защите от вируса. Впрочем, как подчеркнула медик, вакцинация защищает исключительно от 4 штаммов вируса гриппа, которые будут циркулировать в Украине в этом эпидемиологическом сезоне, тогда как от других вирусов и острых респираторных вирусных инфекций эта вакцина не защитит.

При этом она добавила, что принимать медицинские препараты для "укрепления" иммунитета во время сезонного роста заболеваемости гриппом и ОРВИ без медицинских показаний и назначения врача не стоит, поскольку большинство из них являются сильнодействующими и негативно влияют как на сам иммунитет, так и на организм в целом.

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