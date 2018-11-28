В Великобритании 54-летняя Валери Джонс умерла спустя несколько дней после победы на раком молочной железы. Однако убило британку не смертельная болезнь, а алкоголь, пишет clutch.

После получения положительных результатов, женщина вместе с мужем решили отправиться в Грецию, чтобы отпраздновать победу над онкологическим заболеванием. Валери решила расслабиться после затяжной болезни по полной - и уже на второй день отпуска она начала в больших количествах пить вино. Женщина выпивала за завтраком, обедом и ужином. Также она хорошо отгуляла на свадьбе, где также не обошлось без алкоголя.

Уже поздней ночью муж Валери нашел ее лежащей без сознания. Медики еще некоторое время предпринимали попытки спасти ее, но она, так и не очнувшись, умерла. Вскрытие показало, что женщина выпила слишком много вина. Родственники Валери Джонс были шокированы ее поведением в отпуске, а в смерть и вовсе долгое время не могли поверить. В семье британки рассказали, что раньше она сама работала терапевтом, всегда следила за здоровьем и никогда не злоупотребляла спиртным.

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