Когда женщина пребывает в поиске того единственного, она порой ослеплена его манерами и ухаживаниями, не замечая истинных его намерений. Профессиональные Казановы не дремлют, и готовы усыпить бдительность любой женщины, применяя на ней свой штучки женского угодника. Женщины ошибаются и часто попадают под его чары, руководствуясь лишь своей интуицией. Но чтобы этого не происходило с прекрасной половиной, астрологи составили рейтинг Казанов, которые мастерски вскружат голову любой женщине, не особо задумываясь о последствиях.

Скорпион

Главный обольститель на звездном небосклоне. Он мастерски соблазняет и искушает, поэтому перед ним невозможно устоять. Его секcуальные возможности кажутся безграничными. Магнетический взгляд и мужская притягательность не оставляют другого выбора, как поддаться ему. Ему свойственно часто увлекаться противоположным полом, поэтому свою неуемную секcуальную энергию он вкладывает в интимные отношения. Он точно знает, где находятся эрогенные зоны и как их заставить приносить удовольствие своей партнерше.

Его фантастическая интуиция позволяет предугадывать все пожелания своего партнера, какими бы они изощренными не были. Начиная со знаком интимные отношения, стоит приготовиться к тому, что женщин ожидает головокружительный роман с бурными выяснениями отношений. Если учитывать, что этот представитель слишком ревнив, он не упустит возможности постоянно упрекать партнершу в неверности. Хотя сам не прочь завязать очередной роман на стороне. Ему нравится экспериментировать и заниматься секcом в самых различных местах. Выдержать такой напор страстей способна не каждая женщина.

Овен

Основной конкурент Скорпиона в соблазнении женского пола. Он настолько пронизан страстью, что это его состояние вполне способно передаться его партнерше. Он способен зажечь и одним разом испепелить своего партнера. Главная его особенность - выступать в роли завоевателя, иначе игра не станет для него столь интересна. Он получает истинное удовольствие от соблазнения и покорения объекта своей страсти. Его прямолинейность и откровенность часто застает врасплох женщин, и он этим активно пользуется.

Свои секcуальные фантазии он воплощает в игру с партнершей, доводя ее до вершины безумства. Знаки предпочитают быть доминирующим звеном, но никак не подчиняться. Партнершу они выбирают с похожим темпераментом, чтобы так же могла их воспламенить в постели и подарить истинное наслаждение. Если такая женщина не соответствует его правилам на любовном ложе, он начинает искать подобную на стороне. В изысканных манерах и в искусстве соблазнения им нет равных, ведь знаменитый любовник всех времен Казанова рожден именно под этим знаком.

Лев

Любовник царственных кровей. Его достаточная притягательность вызывает неуемный интерес у женщин. В процессе ухаживания знак демонстрирует все свои лучшие черты от щедрости до обходительности. Он наполняет отношение с партнершей праздником, и с радостью дарит ей минуты удовольствия. Знак способен не только удивлять своими искусными знаниями, но и их применять в нужный момент. Лучшая награда для их персоны в интимном свидании - восхищение и одобрение всех их действий. Каскад комплиментов способен их подстегнуть и возбудить, призывая к новым постельным подвигам.

В своей постели эти знаки восхваляют свою королеву и все делают для того, чтобы отгадать все ее заветные желания. Хотя она и так в порыве страсти, но чувствует себя желанной и обожаемой.

Этим знакам свойственно постоянно любоваться своим телом и всеми действиями, которые происходят при их участии в постели. Это они с успехом делают через установленные в спальни зеркала или при помощи видеосъемки. В интимных отношениях они, как правило, выбирают роль доминанта.

Стрелец

Любовник с виртуозными замашками. Их секcуальная энергия всегда наполнена до краев. В постели с ним никогда не бывает скучно, ведь он всегда игривый и веселый. Он обожает женский пол и никогда не пропустит ни одну прелестницу. Ему свойственно постоянно пребывать в любовных приключениях, сменяя одну партнершу на другую. А когда отношения исчерпаются, он без затруднений покинет одну женщину, чтобы начать любовную историю с другой.

Он любит эксперименты и пылает неистовой страстью к азартным играм. Его импровизации порой удивляют, но он настолько грамотно применяет свои секcуальные практики, что в его мастерстве нельзя усомниться. Он готов к новым достижениям в плане интимных вопросов и пытается своим очередным пассиям доказать свое совершенство.

Этот знак не умеет притворяться и комплексовать. Его раскрепощенная атмосфера позволяет любой женщине раскрыться и почувствовать себя на вершине блаженства.

Весы

Им сама Венера велела стать искусными любовниками. Их природная секcуальность становиться магнитом для женщин. Знака эстетические способности позволяют наслаждаться красотой и совершенством, поэтому этому они учат своих партнеров. Не терпят разбирательств, скандалов и ссоры. Стараются своей спутнице доставить максимальный комфорт при встрече.

Они знают толк в романтических словах, тем более они умеют их в нужное время нашептать. Свою партнершу они возводят на пьедестал богини, окутывая ее аурой поклонения.

И пусть на природном уровне у них нет в достаточном количестве неукротимой энергии, зато они обладают повышенной чувствительностью и знают все зоны, которые способны принести женщине удовольствие. Для них самым важным делом в постельных утехах - подарить партнерше массу впечатлений от проведенного времени.

Близнецы

Типичный представитель дамских угодников. Их артистическая натура позволяет применять свой флирт в тот момент, когда они чувствуют, что нужно брать неприступную крепость. Они готовы опуститься к нестандартным поступкам, лишь бы на их персону обратили внимание. Они быстро загораются новой партнершей, и с такой же скоростью к ней охладевают. И через время они начнут крутить новый роман, с легкостью позабыв о старом.

В их внешности переплетены черты ангела и дьявола, поэтому такой коктейль магическим образом действует на женский пол. Обожают смотреть эротические фильмы, и все увиденные моменты переносят в свою постель.Большие экспериментаторы и эстеты с обостренной фантазией. Без предварительной ласки никогда не начинают свои интимные шалости. Знают все секреты о том, как правильно чередовать страсть и напор. С ними никогда не будет скучно, потому как они с каждым разом придумывает новый вариант постельных утех.

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