Фото: biathlon.com.ua

2 декабря в словенской Поклюке стартует первый этап Кубка мира по биатлону сезона 2018/2019. Накануне стартов сборная Украины опубликовала состав команды, а также стало известно, кто выступит в дебютных эстафетных гонках.

Больше всех удивило отсутствие в заявке лидера национальной команды, Юлии Джимы, которая проходила подготовку к сезону со сборной Словении. Исходя из огромного количества вопросов к спортсменке, а также слухов о смене гражданства и отказе биатлонистки участовать в гонках, украинка обратилась к фанатам на личной странице в Facebook, где и расставила все точки над "и".

Так, Юлия успокоила поклонников и заверила, что продолжит выступления за сборную Украины, а также объяснила свое отсутствие в эстафетных гонках.

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