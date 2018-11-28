Самые богатые знаменитости до 30 лет (рейтинг) [ Редактировать ]
Журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых знаменитостей мира до 30 лет. В рейтинг попали музыканты и спортсмены. На первом месте оказалась 21-летняя Кайли Дженнер, которая в период с июня 2017 по июнь 2018 заработала 166, 5 миллионов долларов.
Основными источниками дохода стала собственная линия косметики, спонсорские контракты и появления на шоу "Keeping Up with the Kardashians".
Полный список Forbes:
1. Кайли Дженнер (селф-бренд) - $166,5 миллионов
2. Эд Ширан (музыка) - $110 миллионов
3. Неймар (футбол) - $90 миллионов
4. Тейлор Свифт (музыка) - $80 миллионов
5. The Weeknd (музыка) - $57 миллионов
6. Джеймс Харден (баскетбол) - $46.4 миллионов
7. Эндрю Таггарт (участник The Chainsmokers) - $45.5 миллионов
8. Сауль Альварес (бокс) - $44.5 миллионов
9. Дерек Карр (американский футбол) - $42.1 миллиона
10. Джордан Спит (гольф) - $41.2 миллиона
Ранее Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров.
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