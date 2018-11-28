После того, как 25 ноября российские корабли обстреляли и захватили три украинских судна, среди которых рейдовый буксир "Яны Капу", название последнего на слуху, однако далеко не все знают, что оно означает.

Яны Капу - город на севере оккупированного Крыма, бывший Красноперкопск. Город был переименован 12 мая 2016 года вместе с другими 74 крымскими населенными пунктами в рамках декоммунизации.

Яны Капу в переводе с крымско-татарского - "Новые ворота". Выбор такого названия тогда объяснили тем, что крымские татары - коренной народ Крыма, и подавляющая часть названий, которые были заменены в советские времена - именно крымско-татарские.

Вместе с городом переименовали и рейдовый буксир, носивший название "Красноперекопск".

Этот буксир был построен еще в 1974 году. Во время оккупации Крыма он был захвачен русскими войсками, но возвращен Украине 20 мая 2014 года, после чего в течение 2015-2016 годов проходил ремонт в Одессе.

К слову, два других захваченных 25 ноября украинских судна также названы в честь украинских городов - Бердянска Запорожской области и Никополя Днепропетровской области.

Хронология событий, произошедших в в Азовском море 25 ноября подробно изложена здесь.