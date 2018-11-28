"Негодяев надо наказывать": в Генштабе предупредили об аферистах в камуфляже [ Редактировать ]
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины (ГШ) сообщили о возможных действиях в областях, где введено военное положение и в, частности, предупредили о незаконных изъятиях имущества, которые могут предпринять преступники под видом военных.
В частности, в ГШ заявили, что оснований для создания военно-гражданских администраций в связи с введением военного положения нет - таковая может быть создана только в случае, если гражданская администрация не дееспособна. объяснил заместитель начальника Генштаба Родион Тимошенко на брифинге 28 ноября, передает lb.ua.
"На сегодняшний день оснований, чтобы вводить военные администрации, нет", - сказал Тимошенко.
В то же время он подчеркнул, что ведется работа для подготовки соответствующих документов в случае создания военных администраций.
Тимошенко добавил, что военные не намерены изымать автотранспорт у населения и вводить комендантский час на время военного положения.
"Если кто-то в камуфляже пришел забирать вашу корову или машину, то обращайтесь в полицию. Таких негодяев надо наказывать", - заявил он.
Местные власти также не получали распоряжения о ношении камуфляжной одежды.
Напомним, 28 ноября президент Украины официально ввел военное положение.
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