Военные не намерены изымать автотранспорт у населения и вводить комендантский час. Фото: MOD

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины (ГШ) сообщили о возможных действиях в областях, где введено военное положение и в, частности, предупредили о незаконных изъятиях имущества, которые могут предпринять преступники под видом военных.

В частности, в ГШ заявили, что оснований для создания военно-гражданских администраций в связи с введением военного положения нет - таковая может быть создана только в случае, если гражданская администрация не дееспособна. объяснил заместитель начальника Генштаба Родион Тимошенко на брифинге 28 ноября, передает lb.ua.

"На сегодняшний день оснований, чтобы вводить военные администрации, нет", - сказал Тимошенко.

В то же время он подчеркнул, что ведется работа для подготовки соответствующих документов в случае создания военных администраций.

Тимошенко добавил, что военные не намерены изымать автотранспорт у населения и вводить комендантский час на время военного положения.

"Если кто-то в камуфляже пришел забирать вашу корову или машину, то обращайтесь в полицию. Таких негодяев надо наказывать", - заявил он.

Местные власти также не получали распоряжения о ношении камуфляжной одежды.

Напомним, 28 ноября президент Украины официально ввел военное положение.