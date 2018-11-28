28 ноября Закон о введении в Украине военного положения вступил в силу, поскольку был опубликован в газете Верховной Рады "Голос Украины".

Документ опубликован в спецвыпуске издания от 28 ноября №226 и утверждает указ президента Петра Порошенко "О введении военного положения в Украине", сообщает "Украинская правда".

Также в газете опубликовано постановление Верховной Рады о назначении очередных выборов президента Украины на 31 марта 2019 года.

Фото: facebook.com/golos.ukrane

До этого, 28 ноября, президент Петр Порошенко подписал закон об утверждении его указа "О введении военного положения в Украине".

Военное положение вводится в 10 областях Украины, а именно:

Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Луганская, Донецкая, Сумская, Харьковская, Черниговская, Винницкая.

Решение о вводе военного положения было принято после того, как 25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками.