Военное положение в Украине начало действовать [ Редактировать ]
28 ноября Закон о введении в Украине военного положения вступил в силу, поскольку был опубликован в газете Верховной Рады "Голос Украины".
Документ опубликован в спецвыпуске издания от 28 ноября №226 и утверждает указ президента Петра Порошенко "О введении военного положения в Украине", сообщает "Украинская правда".
Также в газете опубликовано постановление Верховной Рады о назначении очередных выборов президента Украины на 31 марта 2019 года.
Фото: facebook.com/golos.ukrane
До этого, 28 ноября, президент Петр Порошенко подписал закон об утверждении его указа "О введении военного положения в Украине".
Военное положение вводится в 10 областях Украины, а именно:
- Одесская,
- Николаевская,
- Херсонская,
- Запорожская,
- Луганская,
- Донецкая,
- Сумская,
- Харьковская,
- Черниговская,
- Винницкая.
Решение о вводе военного положения было принято после того, как 25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками.
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