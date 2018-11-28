Митрополит Винницкий Симеон, которого в Администрации президента желают видеть на посту предстоятеля (или одного из руководителей) создаваемой Единой украинской церкви не смог заручиться поддержкой своей собственной епархии и был вынужден заявить о подчинении решениям Собора УПЦ, который выступил против Томоса от Вселенского патриархата.

Как сообщала "Страна", 15 ноября подавляющее большинство городских священников и монастыри епархии выступили с заявлением в поддержку позиции Архиерейского собора УПЦ и, таким образом – против митрополита Винницкого, единственного из архиереев УПЦ, не подписавшего заявление собора, отвергшего автокефалию.

16 ноября предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий, в ответ на просьбу винницких священников хотя бы на время отстранить Симеона от кафедры, ответил: "У Христа было 12 апостолов, один из них - Иуда, который его предал. Разве Господь его отстранял?".

С этого же дня старшие священники сельских районов епархии (все из которых считаются единомышленниками Симеона), начали созывать сельских священников на собрания для противодействия городскому духовенству. Однако пять из семи этих собраний проголосовало в поддержку решений архиерейского собора под председательством митрополита Киевского Онуфрия. Позицию Симеона поддержали только в Казатинском р-не (18 священников за Симеона и 6 против) и Винницком р-не области (на собрании председательствовал сам Симеон).

Как сообщает источник "Страны", на следующий день один из пяти участников Винницкого районного собрания, который не поддержал Симеона, был приглашён в управление СБУ на беседу.

20 ноября митрополит Симеон созвал епархиальный совет (собрание старших священников областных и городских районов). Убедившись в общем неприятии своей проавтокефальной позиции, архиерей был вынужден заявить, что Постановление собора епископов Украинской православной церкви (которое он не подписал) "является документом, обязательным для исполнения всеми епископами, клириками и мирянами Украинской православной церкви и подтвердила готовность к выполнению Постановления всей полнотой Винницкой епархии".

Таким образом, митрополит Симеон публично признал невозможность своего участия в т.н. "Объединительном соборе Единой украинской церкви".