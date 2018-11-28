Элтон Джон отменил концерты из-за серьезной болезни [ Редактировать ]
Легендарный британский музыкант сэр Элтон Джон отметил несколько концертов из-за серьезной болезни. Причиной отмены мини-тура стало инфекционное воспаление уха, сообщает издание Billboard.
27 ноября певец должен был выступить в Орландо. Однако за 20 минут до начала шоу, концерт был отменен. Дата нового концерта будет объявлена в ближайшем будущем. В городе Тампа выступление Элтона Джона, которое была запланировано на среду, 28 ноября, также не состоится.
Отметим, что концерты должны были состояться в рамках его прощального тура Farewell Yellow Brick Road Tour, который стартовал в сентябре 2018 года. Он будет состоять из 300 концертов и охватит пять континентов. Турне продлится до 2021 года.
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