Легендарный британский музыкант сэр Элтон Джон отметил несколько концертов из-за серьезной болезни. Причиной отмены мини-тура стало инфекционное воспаление уха, сообщает издание Billboard.

27 ноября певец должен был выступить в Орландо. Однако за 20 минут до начала шоу, концерт был отменен. Дата нового концерта будет объявлена в ближайшем будущем. В городе Тампа выступление Элтона Джона, которое была запланировано на среду, 28 ноября, также не состоится.

Отметим, что концерты должны были состояться в рамках его прощального тура Farewell Yellow Brick Road Tour, который стартовал в сентябре 2018 года. Он будет состоять из 300 концертов и охватит пять континентов. Турне продлится до 2021 года.

На днях скандальный певец отказался выступать в Украине.