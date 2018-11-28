В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины сообщили, что в связи с введением военного положения общей мобилизации не будет, однако будет вестись работа с резервистами.

Это резерв первой очереди - резервисты возрастом до сорока лет, сообщил заместитель начальника Генштаба Родион Тимошенко на брифинге 28 ноября, передает liga.net.

Резервистов не будут призывать по мобилизации, а заберут в Вооруженные Силы на военные сборы.

"Они не статут военнослужащими", - объяснил Тимошенко.

За время, проведенное на сборах, резервисты получат денежную компенсацию от 3 до 5 тысяч гривен, в зависимости от должности.

Также для доукомплектования стратегического резерва могут быть использованы резервисты второй очереди.

Также в Генштабе предупредили об аферистах в камуфляже, которые могут заниматься мошенничеством под видом военных.