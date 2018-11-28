Военное положение: кого заберут в армию [ Редактировать ]
В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины сообщили, что в связи с введением военного положения общей мобилизации не будет, однако будет вестись работа с резервистами.
Это резерв первой очереди - резервисты возрастом до сорока лет, сообщил заместитель начальника Генштаба Родион Тимошенко на брифинге 28 ноября, передает liga.net.
Резервистов не будут призывать по мобилизации, а заберут в Вооруженные Силы на военные сборы.
"Они не статут военнослужащими", - объяснил Тимошенко.
За время, проведенное на сборах, резервисты получат денежную компенсацию от 3 до 5 тысяч гривен, в зависимости от должности.
Также для доукомплектования стратегического резерва могут быть использованы резервисты второй очереди.
Также в Генштабе предупредили об аферистах в камуфляже, которые могут заниматься мошенничеством под видом военных.
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