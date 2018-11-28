Топ-6 продуктов от стресса [ Редактировать ]
Диетологи составили список продуктов, которые можно и нужно употреблять при очень плохом настроение. Мало того, употребление этих продуктов не приведет к набору лишних килограммов, пишет Cosmopolitan.
Спирулина
Фото: WOWBODY slim
Этот суперфуд крайне полезен для организма во время физического и психического истощения. Благодаря высокому содержанию витамина В, спирулина заботится о нервной системе и очищает организм от шлаков и токсинов.
Овощи
Фото: Pixabay
Очень часто во время стресса мы хотим не есть, а именно жевать. Так мы выражаем свою нервозность. Вместо того, чтобы поглощать пасту, шоколадки и пончики, носи с собой нарезанные соломкой морковь, огурцы, сельдерей и другие любимые овощи.
Грейпфрут
Фото: Pixabay
Это известный антидепрессант. Высокое содержание витамина С снимет усталость, заряжает энергией, ускоряет пищеварение.
Овсянка
Фото: Pixabay
Очень помогает настроиться на позитив, особенно утром. А еще овсянка запускает метаболизм, насыщает и стимулирует выработку серотонина (гормона счастья).
Авокадо
Фото: Pixabay
Жирный и питательный фрукт, который нейтрализует воздействие вредного гормона кортизола, позволяет справиться с тревогой, страхом и меланхолией.
Ромашковый чай
Фото: Pixabay
Этот напиток помогает сохранить душевное равновесие, снимает головную боль, усталость, защищает от чрезмерной раздражительности и бессонницы, уменьшает боль во время ПМС.
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