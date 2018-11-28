Міноборони назвало автора фейкових повісток [ Редактировать ]
Міністерство оборони України не розсилало телефонних повідомлень із вимогою до чоловіків - прибути у найближчу військову частину.
Напередодні, такі СМС отримували жителі Путилівського району Сумщини, що межує з Росією. Військове відомство наголошує: схожі акції - справа рук агресора - щоб посіяти паніку серед людей.
У Міноборони закликають громадян довіряти лише офіційній інформації.
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