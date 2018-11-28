Петро Порошенко підписав закон про введення воєнного стану [ Редактировать ]
Президент підписав закон про затвердження указу "Про воєнний стан". Остаточну версію указу про запровадження на території України воєнного стану з 26 листопада до 26 грудня 2018 року - опубліковано на сайті президента і в парламентській газеті "Голос України".
В умовах воєнного стану вибори неможливі. Тому парламент ухвалив рішення саме про 30 днів, а не 60. Це зробили для того, аби виборча кампанія розпочалася вчасно - 31 грудня.
Відповідно вибори Президента України відбудуться 31 березня 2019 року. Постанову про призначення голосування саме на цю дату підписав сьогодні голова Верховної Ради - Андрій Парубій, а текст постанови вже оприлюднено в електронній версі "Голосу України".
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