Євросоюз може запровадити нові санкції проти Росії [ Редактировать ]
Євросоюз може запровадити нові санкції проти РФ у зв'язку з агресією у Керченській протоці. Щоправда, перш ніж це зробити - ЄС має вивчити усі факти та обставини події та детально їх проаналізувати.
Про це заявила міністр закордонних справ Австрії Карін Кнайсль після переговорів зі своїм німецьким колегою у Берліні. Кнайсль також заклика Україну і Росію не допустити подальшої ескалації конфлікту і наголосила на важливості вирішення ситуації мирним шляхом.
по теме
Держдеп США закликав Європу запровадити санкції проти Росії
Держдеп США закликав Європу надати більшу підтримку Україні та запровадити санкції проти РФ через агресію на Азові. Про це під час брифінгу заявила офіційна представниця відомства Гізер Ноєрт
Ангела Меркель закликала до деескалації ситуації в Азовському морі
Країни ЄС готують спільну заяву щодо ситуації в Азовському морі. І розглядають можливість посилення санкцій проти Росії
Украина находится под угрозой полномасштабной войны - Порошенко
Необходимость ввести в Украине военное положение вызвана угрозой полномасштабной войны с Россией
Євросоюз обговорює нові санкції проти Росії
Спільну заяву щодо ситуації в Азовському морі готують країни ЄС. Європейські політики розглядають можливість посилення санкцій проти Росії
Ситуація в Азовському морі - це злісне порушення міжнародного права - Гейні
В ООН дуже багато залежить від процедурних хитрощів. І Росія спробувала ними скористатися. Напередодні першою звернулася до Китаю, країни, яка нині головує у Радбезі, з проханням скликати засідання
Конфлікт в Азовському морі: як відреагував Захід на російську агресію
Нові санкції проти Росії через атаку на Азові може запровадити ЄС. Днями це питання обговорить Європарламент. У Брюсселі вже відбулося термінове засідання НАТО-ЄС. А також зустріч "Нормандської четвірки" на рівні політичних директорів у Берліні