Євросоюз може запровадити нові санкції проти РФ у зв'язку з агресією у Керченській протоці. Щоправда, перш ніж це зробити - ЄС має вивчити усі факти та обставини події та детально їх проаналізувати.

Про це заявила міністр закордонних справ Австрії Карін Кнайсль після переговорів зі своїм німецьким колегою у Берліні. Кнайсль також заклика Україну і Росію не допустити подальшої ескалації конфлікту і наголосила на важливості вирішення ситуації мирним шляхом.