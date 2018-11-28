Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у телефонній розмові з Петром Порошенком засудив агресію Росії проти України в акваторії Керченської протоки.

Про це повідомляє прес-служба глави української держави. Ердоган також - пообіцяв порушити українське питання на саміті G20, який пройде у Буенос-Айресі 30 листопада та 1 грудня.

Петро Порошенко, своєю чергою, закликав Ердогана посилити тиск на Москву для звільнення українських моряків та кораблів.