За 30 днів воєнний стан у десяти українських областях буде скасовано. У цьому переконаний прем'єр Володимир Гройсман. Принаймні, так він заявив сьогодні на засіданні Кабміну, закликавши не піддаватися паніці.

"Те що стосується громадян - живіть звичайним життям, працюйте, навчайтесь, народжуйте. Я глибоко переконаний в тому що через 30 днів ми будемо мати підстави не продовжувати рішення про продовження воєнного стану і все буде нормально, але ми завжди повинні бути готовими відбити агресію нашого ворога, який ще донедавна був нашим сусідом", - заявив Володимир Гройсман.