Воєнний стан буде скасовано за 30 днів - Володимир Гройсман [ Редактировать ]
За 30 днів воєнний стан у десяти українських областях буде скасовано. У цьому переконаний прем'єр Володимир Гройсман. Принаймні, так він заявив сьогодні на засіданні Кабміну, закликавши не піддаватися паніці.
"Те що стосується громадян - живіть звичайним життям, працюйте, навчайтесь, народжуйте. Я глибоко переконаний в тому що через 30 днів ми будемо мати підстави не продовжувати рішення про продовження воєнного стану і все буде нормально, але ми завжди повинні бути готовими відбити агресію нашого ворога, який ще донедавна був нашим сусідом", - заявив Володимир Гройсман.
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