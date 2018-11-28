Смерть от холода: В Днепре среди дня умер молодой мужчина [ Редактировать ]
Днем 28 ноября в Шевченковском районе Днепра на улице обнаружили труп мужчины.
Тело лежало под деревом на территории жилмассива "Тополь 3" (Запорожское шоссе, 68), пишет местное издание dnepr24.com.ua.
Вероятной причиной смерти правоохранители назвали переохлаждение. При визуальном осмотре признаков насильственной смерти на теле не было обнаружено. Мужчина не был пожилым - на вид ему около 40 лет.
Личность мужчины пока не установлена. Подробности происшествия выясняют правоохранители.
Днем ранее в Днепре нашли труп раздетой девушки в подъезде.
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