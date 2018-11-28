Полонених українських моряків кинули за ґрати в анексованому Криму. Підконтрольний Росії суд постановив тримати їх у СІЗО в найближчі два місяці. Рішення стосується усіх двадцяти чотирьох наших військових. Їх, нагадаю, захопили минулої неділі у Керченській протоці. Усі подробиці - в нашому матеріалі.

Напередодні в окупованому Криму судили 15 українських моряків. Київський районний суд Сімферополя на два місяці заарештував 12 полонених українців. Трьох поранених - Андрія Артеменка, Василя Сороку та Андрія Ейдера - узяв під варту суд Керчі. Рідні обстріляних бранців про долю своїх хлопців дізнаються здебільшого з новин. Підозрюють - на них тиснуть.

"Он позвонил своей девушке не со своего телефона, сообщил, что он лежит в больнице в Керчи, что он ранен", - говорить Наталя Ертнова, хрещена мати Андрія Ейдера.

"Вчора Васі дали таку можливість. Він зателефонував своїй дружині, сказав кілька фраз: "Живий, здоровий, руки-ноги цілі". Усе. Навіть не привітав з днем народження. Хоча у неї вчора був день народження. Я думаю, він говорив те, що йому дозволила говорити ФСБ", - говорить Віктор Сорока, батько пораненого моряка ВМС України Василя Сороки.

Наразі український уряд вирішує питання грошового забезпечення полонених військовослужбовців та їхніх родин, а також оплату адвокатів.

"Ми звернулися від імені уряду Європейського суду по правам людини з вимогою застосувати 39 правило - це негайне рішення щодо звільнення незаконно захоплених українських громадян на території РФ. Нам треба невідкладно протягом декількох днів прийняти рішення щодо забезпечення фінансування і витрат на адвокатів, які потрібні сім'ям безпосередньо ті, які представляють інтереси наших військових на території окупанта", - говорить Павло Петренко, міністр юстиції України.

За словами українського омбудсмена Людмили Денисової - представників української сторони до політв'язнів не допускають.

"З 24 поранених три, вони знаходяться в лікарні, є один важкий, але всі прооперовані. Зараз за інформацією опять же РФ, яка не дає вона в такому обмеженому вигляді вона каже, що ніякої загрози життю нема. Кожен наш військовополонений буде розписаний за слідчим так званим ФСБ і кожен слідчий сам приймає рішення по допуску будь-яких осіб до цих військовополонених, до наших хлопців. Нібито інших проблем немає, але ми чекаємо щоб перевірити цю інформацію", - говорить Людмила Денисова, уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін сподівається на підтримку міжнародних партнерів під час саміту "Великої двадцятки" 30 листопада - 1 грудня в Буенос-Айресі.

"Для нас дуже важливо, щоб світові лідери і саме про це ми говоримо. Президент - відповідно, на рівні глав держав, я - на рівні міністрів закордонних справ надіслали не просто дуже чіткий сигнал президенту Росії, а вимагали від нього і звільнення наших хлопців, і звільнення наших суден", - говорить Павло Клімкін, міністр закордонних справ України.

Українських моряків засудили до двох місяців тримання під вартою. Згідно з рішенням так званого "суду" вони будуть у Сімферопольському СІЗО до 25 січня 2019 року. Що потім - не відомо. Зараз у Росії та в анексованому Криму утримують 64 українських політв'язні, 27 з них - перебувають на території РФ. Найбільший термін понад 20 років за неіснуючі злочини дістали Микола Карпюк, Станіслав Клих, Олександр Малафєєв та Олег Сенцов.