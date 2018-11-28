Зустріч Гройсмана з Меркель: які важливі теми обговорять політики? [ Редактировать ]
Ескалація в Азовському морі - головна тема переговорів прем'єр-міністра України з німецькими політиками. Володимир Гройсман сьогодні прилетів до Берліна і вже зустрівся с віце-канцлером країни і головою Бундестагу.
Завтра разом з Ангелою Меркель керівник уряду відкриє українсько-німецький бізнес-форум, на якому говоритимуть про інвестиції в нашу економіку. Заплановані також переговори з президентом Штайнмаєром та главою МЗС.
"Перше питання це питання безпекової політичної підтримки України і ми обговорюємо ці питання, всі абсолютно збентежені тим що відбулось в Азові. Я порушив питання про наших українських моряків які сьогодні фактично у військовому полоні і їх треба визволяти звідти і взагалі треба зупиняти Росію.
З тим, шо вони роблять сьогодні у світі, що вони роблять в Україні є просто неприпустимим. Точно можу сказати що все те що я відчув - тільки слова підтримки України і готовність реагувати на от такі виклики", - заявив Володимир Гройсман.
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