Іноваційні ліки, розробки для армії та участь у передових експериментах світового масштабу. Усе це про "інститут монокристалів". Науковці з Харкова беруть участь у пошуках бозона Хіґґса та пропонують використовувати спеціальну піну для захисту поранених бійців. Своїми планами та проблемами вони поділилися з нашими журналістами.

Тут уперше в світі виростили кристал вагою 575 кілограмів. Тепер учені працюють з CERN.

"Даже в великом эксперименте, можно называть, по поиску Бозона Хигса, именно благодаря детектору, который по размеру занимает, наверное, как пятиэтажный дом, который весит больше ста тонн, материалы, которые обнаружили соответствующее излучение, они были изобретены именно в нашем институте", - говорить Володимир Семиноженко, генеральний директор НТК "Інститут монокристалів".

А ще тут винайшли сапфірову броню: вкриту кристалами надтверду прозору поверхню, яка витримує удари куль. Детекторами харківського виробництва оснащені прилади сканування в аеропортах. Лазерні приціли та дальноміри для оборонки. Остання розробка хіміків - знезаражувальна піна.

"Это специальный пенный препарат для обеззараживания, убирания некроза, и обезболивание бойцов, которые получили ранение на месте проведения боевых действий на фронте. Это препарат был разработан и на сегодняшний день он готов к внедрению", - говорить Валентин Чебанов, перший заступник генерального директора НТК "Інститут монокристалів".

Та підтримувати високий науковий рівень важко - з установи йдуть молоді учені. Їх турбують питання житла та наукових стипендій. Про це керівники інституту розповідали губернатору Юлії Світличній. Попри складну ситуацію, голова обладміністрації пообіцяла допомагати науковцям.

"Жоден ворог не порушить наші плани. Ми продовжуємо системно працювати, розвивати регіон та допомагати людям. Науковці Харківщини мають мою підтримку. Впевнена, що розвиток науки та впровадження наукоємного внутрішнього виробництва - це зміцнення країни та запорука її незалежності. Розвиток та безпека - два паралельні шляхи майбутнього кожної країни світу", - говорить Юлія Світлична, голова Харківської облдержадміністрації.

Для прикладу, вже цього року розмір стипендій для вчених від обладміністрації було збільшено в два з половиною рази.