Медична реформа у дії. Майже половина закладів первинної медичної допомоги отримали фінансування від Національної служби здоров'я. Зарплата лікарів зросла. А от що із платнею інших медпрацівників - дізнавалася Ірина Розова.

Медична сестра це позов душі. Так вважають медпрацівники. Кажуть, ця робота не може не подобатись, апріорі улюблена. Однак зараз в Україні через постійний відтік кадрів, конче бракує середнього медичного персоналу.

"Медичних сестер не вистачає не тільки у нашому відділені а й по всій Україні. Це дуже великий дефіцит кваліфікованих медичних сестер. Нагрузку ми несем дуже велику, а заробітна плата я вважаю, я людина з 44-річним стажем роботи вважаю що ми недооцінені", - говорить Галина Бойчас, старша медична сестра Київської міської клінічної лікарні №1.

Галина Володимирівна працює у хірургічному стаціонарі. Своєю роботою пишається, каже у відділені порядок. А ось середня заробітна плата медичної сестри найменшої категорії - від двох з половиною до трьох з половиною тисяч гривень. Є ще надбавки та премії, які встановлює керівництво лікарні

"Я буду говорити що на фоні всього це дуже дріб'язкове. Життя дорожчає, ціни ростуть, комуналка росте, уявіть собі скільки людина повинна получати, якщо вона сто гривень в день тратить на проїзд скільки їй потрібно, щоб заплатити за хліб, за сіль і за комунальні?".

У рамках медичної реформи у лікарів первинної медицини ситуація із зарплатнею трохи поліпшилась. А ось медпрацівникам вторинної медичної допомоги обіцяють зміни графіка лише у 2020 році. Зараз зарплати медсестер залишились мінімальними.

"Чи збільшилась зарплатня? - Ні, поки що залишилась на тому ж рівні. - Які очікування? - Радужні", - говорить Валентина Метенканич, старша медична сестра дитячої поліклініки Кропивницького.

В Міністерстві охорони здоров'я кажуть, що рівень заробітних плат встановлює керівництво лікарні. А про підвищення оплати праці середнього медперсоналу у рамках медичної реформи нічого конкретного не кажуть.