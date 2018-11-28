Українські проблеми обговорили в Ісландії - на форумі жінок. До Рейк'явіка з'їхалися успішні та впливові жінки із понад ста країн світу. Це президенти, прем'єр-міністри, депутати, бізнесвумен та активістки - усього понад 400 делегатів.

На триденному з'їзді вони обговорюють нагальні проблеми та вирішують як забезпечити захист прав жінок у всьому світі. До учасниць форуму звернулася депутат Наталія Королевська.

Вона закликала жіноцтво усього світу об'єднатися задля встановлення миру в Україні

"Для нас сегодня самая важная задача - это не допустить нарушения прав человека в десяти областях, где введено военное положение. Выступая здесь, в Рейкьявике, с главной трибуны, я обратилась к женщинам всего мира - максимально объединить наши глобальные усилия и возможности по защите прав людей в зоне конфликта и в нашей стране, конечно, для нас это важно в первую очередь", - говорить Наталія Королевська, народний депутат України.