Делегати форуму жінок в Ісландії закликали об'єднатися заради миру в Україні [ Редактировать ]
Українські проблеми обговорили в Ісландії - на форумі жінок. До Рейк'явіка з'їхалися успішні та впливові жінки із понад ста країн світу. Це президенти, прем'єр-міністри, депутати, бізнесвумен та активістки - усього понад 400 делегатів.
На триденному з'їзді вони обговорюють нагальні проблеми та вирішують як забезпечити захист прав жінок у всьому світі. До учасниць форуму звернулася депутат Наталія Королевська.
Вона закликала жіноцтво усього світу об'єднатися задля встановлення миру в Україні
"Для нас сегодня самая важная задача - это не допустить нарушения прав человека в десяти областях, где введено военное положение. Выступая здесь, в Рейкьявике, с главной трибуны, я обратилась к женщинам всего мира - максимально объединить наши глобальные усилия и возможности по защите прав людей в зоне конфликта и в нашей стране, конечно, для нас это важно в первую очередь", - говорить Наталія Королевська, народний депутат України.
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