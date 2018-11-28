Через що впав індонезійський боїнг? Чому в Афінах транспортний колапс? Та навіщо австралійські педіатри з'їли деталі від конструктора? Про це та інше - в нашому огляді.

Літак Boeing 737 авіакомпанії Lion Air, який розбився біля берегів Індонезії в жовтні, був непридатний до експлуатації в повітрі. Такі висновки Національного комітету з безпеки транспорту після розслідування катастрофи. За даними слідчих, у лайнера були проблеми із системами відліку висоти й швидкості. Й авіакомпанії Lion Air було про це відомо ще до фатального польоту.

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Не ходять пороми й потяги, не працює громадський транспорт. У Греції профспілки оголосили 24-годинний страйк. Вимагають підвищити пенсії й скасувати реформу трудового законодавства, запроваджену для порятунку грецької економіки. Люди не вдоволені мінімальною зарплатнею це 580 євро. Вимагають підвищити її принаймні до 750.

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Сполучені Штати повернуться на Місяць. За словами глави НАСА - Джима Брайден-Стайна, вже завтра космічне агентство НАСА оголосить про укладання нових угод із американськими компаніями щодо польотів до супутника Землі. Вперше у світі астронавти висадились на Місяці 20 липня 1969 року. Вони здійснили політ на кораблі "Аполлон-11".

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Щонайменше 22 людини загинули та ще стільки ж отримали опіки внаслідок вибуху поблизу хімічного заводу в Китаї. Інцидент стався рано-вранці у провінції Хебей, на півночі країни. Причини трагедії з'ясовують. Відомо, що зайнялися півсотні автівок та ваговозів, розташованих неподалік підприємства. За словами пожежників, полум'я вже загасили.

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У Каліфорнії пішов із життя Стівен Гілленберг - батько мультсеріалу "Губка Боб Квадратні Штани". Торік у нього діагностували рідкісне нервове захворювання, на яке страждав і відомий учений Стівен Гокінг. Гілленбергові було 57 років. Нагадаю, перший епізод мультику про Спондж-Боба вийшов 19 років тому. Шоу перекладене більш як шістдесятьма мовами.

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Лікарі хороші й експерименти цікаві. Шестеро педіатрів з Австралії і Великобританії проковтнули голови "лего-чоловічків" і визначили, скільки часу піде на те, аби повернути ці деталі. В середньому знадобилося 2 дні. У деяких випадках - день або три. До речі, один із педіатрів так і не знайшов іграшкову голову.

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Гігантський бик став зіркою мережі. Звати його Нікерс, живе на фермі в Австралії. Зростом тварина майже як баскетболіст Майкл Джордан - 1,94 м, важить півтори тонни. Гігантські розміри врятували Нікерсові життя: м'ясокомбінати не захотіли його забирати, тому він залишився жити на фермі.