Двоє робітників щохвилини. З березня цього року з України в пошуках роботи виїхало 726 тисяч осіб.

Це дані порталу Ukrainian People Leaks. Опосередковано цифри підтверджує й голова МЗС Павло Клімкін.

За його словами - щомісяця країну покидає 100 тисяч працівників.