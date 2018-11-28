Україна втрачає двох робітників щохвилини [ Редактировать ]
Двоє робітників щохвилини. З березня цього року з України в пошуках роботи виїхало 726 тисяч осіб.
Це дані порталу Ukrainian People Leaks. Опосередковано цифри підтверджує й голова МЗС Павло Клімкін.
За його словами - щомісяця країну покидає 100 тисяч працівників.
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