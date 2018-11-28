Вечером 28 ноября в Киеве провели эвакуацию во всех магазинах сети супермаркетов "Сильпо" в связи с сообщением анонима о минировании.

Информация о взрывчатке поступила в Службу безопасности Украины. В связи с тем, что аноним не указал, по какому адресу заложена взрывчатка, полицейские будут проверять все магазины сети, сообщает пресс-служба полиции Киева в Facebook.

Для максимально оперативной отработки супермаркетов создано несколько групп правоохранителей, в которые вошли взрывотехники и кинологи.

Речь идет именно о супермаркетах "Сильпо", уточняет "Громадське", так как в полиции не афишировали название сети.