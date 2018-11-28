В Киеве эвакуировали все супермаркеты "Сильпо" [ Редактировать ]
Вечером 28 ноября в Киеве провели эвакуацию во всех магазинах сети супермаркетов "Сильпо" в связи с сообщением анонима о минировании.
Информация о взрывчатке поступила в Службу безопасности Украины. В связи с тем, что аноним не указал, по какому адресу заложена взрывчатка, полицейские будут проверять все магазины сети, сообщает пресс-служба полиции Киева в Facebook.
Для максимально оперативной отработки супермаркетов создано несколько групп правоохранителей, в которые вошли взрывотехники и кинологи.
Речь идет именно о супермаркетах "Сильпо", уточняет "Громадське", так как в полиции не афишировали название сети.
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