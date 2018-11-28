Перед Новым годом украинцы традиционно пойдут покупать главный праздничный атрибут - елку.

Лесные хозяйства уже обнародовали свои цены на елки и приблизительные места их продаж "от производителя". Цены колеблются в районе 80 гривен за погонный метр.

Конечно не у всех будет возможность приобрести елку на пункте лесхоза, поэтому, чтобы узнать полную стоимость "новогодней красавицы" следует добавить наценку реализатора, который обычно устанавливается в районе 100% (а по факту будет зависеть от стоимости топлива, потраченного на доставку и фантазии продавца-перекупщика).

Таким образом, ясно, что вдали от точек лесхозов дешевле 200 гривен полутораметровую елку вряд ли будет возможно найти.

Табл.:gazeta.zp.ua

При покупке елки очень важно знать, как ее украсить, чтобы привлечь удачу.