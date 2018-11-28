Новый год 2019: сколько будет стоить елка [ Редактировать ]
Перед Новым годом украинцы традиционно пойдут покупать главный праздничный атрибут - елку.
Лесные хозяйства уже обнародовали свои цены на елки и приблизительные места их продаж "от производителя". Цены колеблются в районе 80 гривен за погонный метр.
Конечно не у всех будет возможность приобрести елку на пункте лесхоза, поэтому, чтобы узнать полную стоимость "новогодней красавицы" следует добавить наценку реализатора, который обычно устанавливается в районе 100% (а по факту будет зависеть от стоимости топлива, потраченного на доставку и фантазии продавца-перекупщика).
Таким образом, ясно, что вдали от точек лесхозов дешевле 200 гривен полутораметровую елку вряд ли будет возможно найти.
Табл.:gazeta.zp.ua
При покупке елки очень важно знать, как ее украсить, чтобы привлечь удачу.
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