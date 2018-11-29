В оккупированном Крыму похоронили Владислава Рослякова, устроившего взрыв и стрельбу в Керченском политехническом колледже, сообщает издание 360.

"Владислава Рослякова, устроившего 17 октября вооруженную атаку на политехнический колледж в Керчи, кремировали. Керченского стрелка похоронили две недели назад под чужой фамилией", - сказано в сообщении.

Но, родные студента утверждают, что его тело до сих пор находится в городском морге. Об этом журналистам рассказала бабушка Владислава Галина.

"Я ездила туда два раза, спрашивала, когда можно похоронить Влада. Мне сказали, что, пока идет следствие, забрать тело невозможно. Это было недели две назад. Сказали, что позвонят матери, когда будет возможно похоронить", - рассказала женщина.

В результате теракта погиб 21 человек. Сам подозреваемый в совершении массового убийства найден застреленным на втором этаже колледжа.

Недалеко от тела нашли еще одно взрывное устройство.