Трагедия в Керчи: стрелка тайно похоронили - СМИ [ Редактировать ]
В оккупированном Крыму похоронили Владислава Рослякова, устроившего взрыв и стрельбу в Керченском политехническом колледже, сообщает издание 360.
"Владислава Рослякова, устроившего 17 октября вооруженную атаку на политехнический колледж в Керчи, кремировали. Керченского стрелка похоронили две недели назад под чужой фамилией", - сказано в сообщении.
Но, родные студента утверждают, что его тело до сих пор находится в городском морге. Об этом журналистам рассказала бабушка Владислава Галина.
"Я ездила туда два раза, спрашивала, когда можно похоронить Влада. Мне сказали, что, пока идет следствие, забрать тело невозможно. Это было недели две назад. Сказали, что позвонят матери, когда будет возможно похоронить", - рассказала женщина.
В результате теракта погиб 21 человек. Сам подозреваемый в совершении массового убийства найден застреленным на втором этаже колледжа.
Недалеко от тела нашли еще одно взрывное устройство.
по теме
Ревнивый мужчина расстрелял свою бывшую прямо в больнице
Во время стрельбы в госпитале в погибли офицер полиции и еще двое людей
Умер создатель легендарного мультфильма
За время своего существования мультсериал завоевал четыре премии Emmy, две детских премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA Children's Awards)
Умер Бернардо Бертолуччи: 5 культовых фильмов режиссера
Мастер социального и интимного кино был обладателем премии "Оскар" и "Золотой пальмовой ветви" за вклад в киноискусство
Водитель фуры задохнулся в кабине своего автомобиля
25 ноября в припаркованной фуре прохожие заметили лежащего на сидении мужчину без каких-либо признаков жизни
Мужчина зверски убил пожилую соседку ради дозы
В Николаеве полицейские раскрыли зверское убийство пожилой женщины