Россия без промедления обязана освободить захваченные в Азовском море украинские судна, их экипаж и снаряжение.

Об этом заявила представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини, а само заявление уже опубликовали на сайте Европейского Совета.

"Европейский Союз ожидает, что Россия обеспечит беспрепятственное и свободное прохождение через Керченский пролив в Азовское море и из него в соответствии с международным правом. Мы призываем всех к максимальной сдержанности с целью снижения накала ситуации немедленно. В этом контексте мы также призываем Россию безоговорочно и без промедления освободить захваченные суда, их экипаж и снаряжение", - заявила Могерини.

Она напомнила, что угрозой международной безопасности остается и незаконная аннексия Крымского полуострова Россией в 2014 году, а возведение Керченского моста нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Европейский Союз не признает и не будет признавать незаконную аннексию Крымского полуострова Россией. Европейский Союз продолжит внимательно отслеживать ситуацию и настроен действовать должным образом в сотрудничестве с его международными партнерами.

Российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утрачен спасательный плотик.

Позже военные сообщили, что "Никополь" тоже подбит. Рейдовый буксир "Яны Капу" заставили остановиться.

Хронология событий, произошедших в в Азовском море 25 ноября подробно изложена здесь.