Конфликт в Азовском море: в ЕС выдвинули требования к России [ Редактировать ]
Источник: Reuters
Россия без промедления обязана освободить захваченные в Азовском море украинские судна, их экипаж и снаряжение.
Об этом заявила представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини, а само заявление уже опубликовали на сайте Европейского Совета.
"Европейский Союз ожидает, что Россия обеспечит беспрепятственное и свободное прохождение через Керченский пролив в Азовское море и из него в соответствии с международным правом. Мы призываем всех к максимальной сдержанности с целью снижения накала ситуации немедленно. В этом контексте мы также призываем Россию безоговорочно и без промедления освободить захваченные суда, их экипаж и снаряжение", - заявила Могерини.
Она напомнила, что угрозой международной безопасности остается и незаконная аннексия Крымского полуострова Россией в 2014 году, а возведение Керченского моста нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины.
Европейский Союз не признает и не будет признавать незаконную аннексию Крымского полуострова Россией. Европейский Союз продолжит внимательно отслеживать ситуацию и настроен действовать должным образом в сотрудничестве с его международными партнерами.
Российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утрачен спасательный плотик.
Позже военные сообщили, что "Никополь" тоже подбит. Рейдовый буксир "Яны Капу" заставили остановиться.
Хронология событий, произошедших в в Азовском море 25 ноября подробно изложена здесь.
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