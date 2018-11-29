В Тернополе из окна горящего дома выпрыгнул мужчина (видео) [ Редактировать ]
В Тернополе ликвидировали пожар в девятиэтажном многоквартирном доме, сообщает пресс-служба ГСЧС области.
Пожар возник на третьем этаже многоквартирного жилого дома по ул. Текстильной. На момент прибытия сотрудников службы спасения пламя охватило помещение одной из комнат квартиры площадью около 50 кв. м. Пожар стремительно набирал обороты, существовала угроза дальнейшего распространения огня.
"Во время разведки и тушения пожара спасатели вывели из здания на свежий воздух 42 жителей, в их числе 13 детей. Непосредственно, при помощи спасательного снаряжения, спасены три человека, среди них одна женщина и двое детей," - рассказывают спасатели.
При пожаре травмировались два человека. Житель квартиры, в которой возник пожар, 1972 года рождения, который не мог покинуть квартиру, используя входную дверь, и выпрыгнул из окна 3 этажа. А также малолетний ребенок 2017 года рождения, госпитализированный с признаками отравления продуктами горения.
Обстоятельства происшествия и сумма материального ущерба устанавливаются.
Также в этот день на Оболони горели склады площадью около 280 квадратных метров.
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