Мать Игоря Гершанкова приехала повидаться с сыном в Минск, в СИЗО на Володарского. Женщина была встревожена, ведь 27 ноября расстреляли Семена Бережного. Его и ее сына судили по делу "черных риелторов", пишет "Весна".

Утром, 28 ноября, мать Гершанкова пришла в следственный изолятор. 37-летний сын месяц не писал ей письма.

Замначальника СИЗО сказал, что мужчина "убыл с вещами". На вопросы не отвечал, посоветовал спросить о сыне в Могилевском областном суде. Там сказали, что получили документы об исполнении приговора. Точная дата расстрела неизвестна.

Международная правозащитная организация "Международная амнистия" осудила казнь Семена Бережного.

"Мы потрясены, услышав эту новость. Еще несколько недель назад мы посещали Беларусь, где обсуждали с властями прогресс в деле отмены смертной казни", - заявила директор "Международной амнистии" по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс.

Беларусь - единственная страна в Европе, где действует смертная казнь. В 2017 году здесь вынесли 5 смертных приговоров.

Ранее ЕС призвал Беларусь ввести мораторий на смертную казнь.