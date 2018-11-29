29 ноября: какой сегодня праздник [ Редактировать ]
29 ноября - 333-й день года (334-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остается 32 дня.
29 ноября отмечают Международный день солидарности с палестинским народом.
Также сегодня отмечается память Левия Матфея - одного из ближайших учеников Иисуса Христа. В этот день люди обращали внимание погоду: если случалась оттепель, то крестьяне говорили: "На Матвея земля преет".
Ну а если дули ветры, значило, что долго будет вьюжить. В этот день люди также ходили в гости друг к другу, накрывались постные, но щедрые столы, велись долгие вечерние разговоры.
Приметы на 28 ноября:
- Пошел снег на Парамона - скоро будут метели.
- Сильный ветер - зимой будут частые метели и вьюги.
- Холодный день - зима тоже будет суровой.
- Теплая и дождливая погода - зима будет теплой и мягкой.
- Если человек родился в день Матвея, то в качестве талисмана ему рекомендуется носить лазурит.
- Облака низко идут - примета, что будет стужа.
- Чем сильнее оттепель, тем более холодной зима будет.
- Снег выпал в день Парамона - задержится до половодья.
- Сильно разбушевался ветер - нужно бросит горсть сырой крупы в его направлении, и он скоро утихнет.
- По примете 29 ноября, нельзя говорить с человеком, стоя через порог - поссоритесь.
В этот день именины у Федора, Михаила, Николая, Сергея, Матвея, Ивана, Макара, Дмитрия, Василия и Виктора.
Узнайте также, что нельзя делать в церковные праздники.
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