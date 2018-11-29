29 ноября - 333-й день года (334-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остается 32 дня.

29 ноября отмечают Международный день солидарности с палестинским народом.

Также сегодня отмечается память Левия Матфея - одного из ближайших учеников Иисуса Христа. В этот день люди обращали внимание погоду: если случалась оттепель, то крестьяне говорили: "На Матвея земля преет".

Ну а если дули ветры, значило, что долго будет вьюжить. В этот день люди также ходили в гости друг к другу, накрывались постные, но щедрые столы, велись долгие вечерние разговоры.

Приметы на 28 ноября:

Пошел снег на Парамона - скоро будут метели.

Сильный ветер - зимой будут частые метели и вьюги.

Холодный день - зима тоже будет суровой.

Теплая и дождливая погода - зима будет теплой и мягкой.

Если человек родился в день Матвея, то в качестве талисмана ему рекомендуется носить лазурит.

Облака низко идут - примета, что будет стужа.

Чем сильнее оттепель, тем более холодной зима будет.

Снег выпал в день Парамона - задержится до половодья.

Сильно разбушевался ветер - нужно бросит горсть сырой крупы в его направлении, и он скоро утихнет.

По примете 29 ноября, нельзя говорить с человеком, стоя через порог - поссоритесь.

В этот день именины у Федора, Михаила, Николая, Сергея, Матвея, Ивана, Макара, Дмитрия, Василия и Виктора.

Узнайте также, что нельзя делать в церковные праздники.