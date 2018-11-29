Министерство иностранных дел Украины направило информацию об акте агрессии России в Керченском проливе в Арбитражный трибунал, который рассматривает спор между Украиной и Россией о нарушении последней Конвенции ООН по морскому праву в Черном море, Азовском море и Керченском проливе.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

В МИД обратили внимание на длительное преследование украинских и иностранных судов, которые планируют пройти через Керченский пролив к портам Мариуполя, Бердянска и других украинских портов.

"Своими действиями Россия фактически закрыла Керченский пролив для всех судов. Украина и другие прибрежные государства Черного моря, включая Европейский союз и Турцию, решительно осудили такие действия и призывают Российскую Федерацию обеспечить свободу прохода через Керченский пролив", - отметили в МИД.

Также в ведомстве подчеркнули, что объектом таких остановок стали только те суда, которые направляются в украинские порта. В то же время суда, которые двигались в российские порта в Азовском море, не испытывали подобных ограничений.

"Украина заявила протест против действий России, довела их до сведения своих союзников и путем обращения в Арбитражный трибунал продемонстрировала свое намерение обжаловать поведение России с использованием всех имеющихся правовых средств", - добавили в МИД.

Напомним, что Украина направила Министерству иностранных дел России очередную ноту протеста в связи с арестами Россией украинских моряков.

Российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утрачен спасательный плотик.

Позже военные сообщили, что "Никополь" тоже подбит. Рейдовый буксир "Яны Капу" заставили остановиться.

Хронология событий, произошедших в в Азовском море 25 ноября подробно изложена здесь.