Конфликт в Азовском море: Украина передала в трибунал ООН данные об атаке [ Редактировать ]
Министерство иностранных дел Украины направило информацию об акте агрессии России в Керченском проливе в Арбитражный трибунал, который рассматривает спор между Украиной и Россией о нарушении последней Конвенции ООН по морскому праву в Черном море, Азовском море и Керченском проливе.
Об этом говорится в сообщении ведомства.
В МИД обратили внимание на длительное преследование украинских и иностранных судов, которые планируют пройти через Керченский пролив к портам Мариуполя, Бердянска и других украинских портов.
"Своими действиями Россия фактически закрыла Керченский пролив для всех судов. Украина и другие прибрежные государства Черного моря, включая Европейский союз и Турцию, решительно осудили такие действия и призывают Российскую Федерацию обеспечить свободу прохода через Керченский пролив", - отметили в МИД.
Также в ведомстве подчеркнули, что объектом таких остановок стали только те суда, которые направляются в украинские порта. В то же время суда, которые двигались в российские порта в Азовском море, не испытывали подобных ограничений.
"Украина заявила протест против действий России, довела их до сведения своих союзников и путем обращения в Арбитражный трибунал продемонстрировала свое намерение обжаловать поведение России с использованием всех имеющихся правовых средств", - добавили в МИД.
Напомним, что Украина направила Министерству иностранных дел России очередную ноту протеста в связи с арестами Россией украинских моряков.
Российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утрачен спасательный плотик.
Позже военные сообщили, что "Никополь" тоже подбит. Рейдовый буксир "Яны Капу" заставили остановиться.
Хронология событий, произошедших в в Азовском море 25 ноября подробно изложена здесь.
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