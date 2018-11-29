Возле Индустриального моста опрокинулся внедорожник (фото) [ Редактировать ]
В Киеве на улице Вадима Гетьмана, возле Индустриального моста, произошло ДТП с опрокидыванием. Столкнулись KIA Sportage и Haval Great Wall.
Об этом сообщает "Информатор".
По словам водителя Haval, оба автомобиля ехали в сторону Караваевых дач. Он двигался в средней полосе, а Sportage в левой. Потом он почувствовал удар и его машина перевернулась. Что стало причиной аварии - неизвестно.
Обошлось без пострадавших. Однако из-за аварии образовалась масштабная пробка, так как поврежденные автомобили оставили проездной только полосу общественного транспорта. На месте работал экипаж патрульной полиции. Подробности инцидента выясняются.
Ранее сообщали, что под Киевом мужчина насмерть сбил женщину.
по теме
Жуткое ДТП под Киевом: BMW разорвало и выбросило на "встречку"
На выезде из Киева по Житомирской трассе произошла авария с участием иномарок
В Киеве фура влетела в Daewoo с двумя детьми в салоне (видео)
В Киеве на улице Заболотного произошло ДТП
В столице Ford переломал пешеходу обе ноги (фото)
В Киеве напротив Выставочного центра автомобиль марки Ford Fiestа сбил пешехода
На проспекте Победы автобус "прибил" Lexus в столб (фото)
В Киеве по адресу проспект Победы, напротив завода "Антонов", произошло ДТП с пострадавшими
В Киеве перевернулся автомобиль популярной службы такси
Машина перевернулась на бок и перегородила две полосы проспекта