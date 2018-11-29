В Киеве на улице Вадима Гетьмана, возле Индустриального моста, произошло ДТП с опрокидыванием. Столкнулись KIA Sportage и Haval Great Wall.

Об этом сообщает "Информатор".

По словам водителя Haval, оба автомобиля ехали в сторону Караваевых дач. Он двигался в средней полосе, а Sportage в левой. Потом он почувствовал удар и его машина перевернулась. Что стало причиной аварии - неизвестно.

Обошлось без пострадавших. Однако из-за аварии образовалась масштабная пробка, так как поврежденные автомобили оставили проездной только полосу общественного транспорта. На месте работал экипаж патрульной полиции. Подробности инцидента выясняются.

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