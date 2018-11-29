В Великобритании в восьми заведениях McDonald's нашли следы опасных бактерий на сенсорных экранах терминалов.

Был обнаружен заразный стафилококк, который может вызывать отравление крови и даже синдром токсического шока. Результаты анализов были опубликованы британским изданием Metro.

"Мы все были удивлены, как много кишечных и фекальных бактерий было на сенсорных терминалах. Они вызывают такие инфекции, которые люди подхватывают в больницах", - сообщил старший преподаватель кафедры микробиологии Лондонского университета Метрополитен Пол Матавеле.

Чтобы ускорить процесс заказа еды, посетители могут воспользоваться сенсорными терминалами, которые имеются в заведениях McDonald's по всему миру. Затем посетители забирают свои блюда со стойки, часто без мытья рук.

"Обнаруженные на терминалах бактерии похожи на те, что находятся на вашем телефоне после того, как вы берете его в ванную", - отмечают авторы исследования.

Матавеле, который проанализировал результаты исследований терминалов в McDonald's, сказал, что присутствие стафилококка “беспокоит” из-за того, как быстро данная бактерия может распространяться и опасений, что она становится устойчивой к антибиотикам.

По его словам, некоторые люди перед прикосновением к терминалу касаются своих носов пальцами, а затем переносят бактерии на сенсорный экран.

"Кто-то другой может заразиться, если у него есть открытый разрез, в который попадает микроб, Тогда это может быть опасно", - предупреждает он.

Исследование тестировало сенсорные экраны в шести лондонских филиалах McDonald's и двух в Бирмингеме.

В 75% терминалов с сенсорными экранами, которые были проверены комиссией, были обнаружены следы бактерий proteus, которые находятся в фекалиях человека и животных и могут вызвать септицемию.

Также были обнаружены бактерии клебсиелла, которые могут вызвать болезненные инфекции мочевыводящих путей, септицемию и диарею. Некоторые виды микробов могут даже попасть в дыхательные пути и вызвать пневмонию.

В McDonald's заявили, что они регулярно очищают экраны дезинфицирующим средством, но ученый считает, что этого недостаточно, поскольку некоторые микробы остаются там в течение нескольких дней.

"Сенсорные технологии используются все больше и больше в нашей повседневной жизни, но эти результаты показывают, что люди не должны есть пищу сразу после их прикосновения, они негигиеничны и могут распространять болезни", - отметил Матавеле.

Представитель McDonald's сообщил журналистам, что их экраны для самостоятельного заказа часто очищаются в течение дня.

"Кто-то может быть очень осторожным с собственной гигиеной в течение дня, но все это может быть напрасно из-за всего одного использования терминала в McDonald's", - добавил врач.

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