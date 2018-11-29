В лунном календаре указывается транзитная позиция Луны в знаках зодиака - время ее вхождения в знак и время начала лунных суток на весь декабрь.

По лунному календарю на декабрь 2018 года будет циклическая смена фаз Луны в следующей последовательности:

Новолуние- 07 декабря в 10 часов 20 минут.

Полнолуние - 22 декабря в 20 часов 48 минут.

Растущая Луна с 10 по 23 декабря 2018.

Убывающая Луна с 1 по 8, с 25 по 31 декабря 2018.

Лунное затмение - нет.

Солнечное затмение - нет.

Благоприятные дни

В лунном календаре текущего месяца - 30 дней. Первые лунные сутки приходится на новолуние. Это хороший период для начинаний, анализа прошлого, извлечения уроков, прощения старых обид. Если хотите бросить курить, то лучше сделать это в новолуние или вскоре после него.

Энергетически благоприятные дни по лунному календарю:

07.12. - 1 лунные сутки /новолуние/

09.12. - 3 лунные сутки

10.12. - 4 лунные сутки

12.12. - 6 лунные сутки

13.12. - 7 лунные сутки

14.12. - 8 лунные сутки

16.12. - 10 лунные сутки

18.12. - 12 лунные сутки

20.12. - 14 лунные сутки

26.12. - 20 лунные сутки

27.12. - 21 лунные сутки

31.12. - 24 лунные сутки

Неблагоприятные дни

В этот период Луна переходит из одной фазы в другую. В это время люди ведут себя неадекватно, не понимают, что происходит. Возрастает число аварий, все валится из рук.

1-7, 15, 18, 20-26, 28 декабря - лунные периоды месяца, когда необходимо воздержаться от передвижений. Это не значит, что нельзя выходить из дома, просто следует быть максимально осторожными. В сатанинские дни не следует начинать новые дела, подписывать договоры, потому что все получится не так, как планировалось. Все серьезные дела лучше отложить на более удачное время.

Полнолуние также считается неблагоприятным днем, когда ссоры и конфликты возникают на пустом месте.

Также узнайте, когда ожидать магнитные бури в декабре.