Курс долара в обмінниках почав знижуватися після стрибка. У Нацбанку заявляють - причиною різкого падіння національної валюти став психологічний фактор. Що чекає на гривню - дивіться у наступному матеріалі.

За останні п'ять днів за курсом Нацбанку долар виріс на 46 копійок. Сьогодні 28 гривень 26 копійок. Це на 17 копійок більше, ніж напередодні.

"Это достаточно сильный рост с учетом того, что это произошло буквально за несколько дней. Сейчас мы видим увеличение спроса на рынке примерно на 20-30 процентов. Оно произошло за счет так называемых страховочных покупок валюты", - говорить Олексій Кущ, фінансовий експерт, аналітик.

Напередодні деякі банківські установи продавали долар майже по 29 гривень. Сьогодні ситуація стабілізувалася. У столичних пунктах обміну валют жодних черг. За добу банки знизили курс в середньому на 10-15 копійок. Касири кажуть, що після вчорашнього нездорового ажіотажу, коли люди масово купували долар, сьогодні зранку "зелені" почали здавати.

"Я считаю, что это искусственно создано, чтобы набить себе карманы. У меня не так много денег, чтобы их скупить, уже поздно тем более, надо было раньше думать об этом. Сейчас оно растет, пугают, что будет сорок, это специально сделано, чтобы набить себе карман", - говорить Олександра, киянка.

"Я думаю, панікувати не треба, але держати руку на пульсі".

"Немножко же упал, чуть легче стало".

Експерти наголошують: різкий стрибок гривні не більше ніж спекуляція і намагання банківських установ підзаробити. Для людей піддаватися паніці і скуповувати валюту - навпаки невигідно.

"Психологический фактор подталкивает это падение. Всегда купишь по самой дорогой цене. Чтобы не продавать потом дешевле то, что купил намного дороже, это нужно делать немного позже", - говорить Олексій Кущ, фінансовий експерт, аналітик.

Різкі валютні стрибки результат психологічного чинника, який виник через введення воєнного стану. Про це заявляють у Нацбанку. Наголошують: НБУ має достатньо ресурсів для забезпечення стабільності на валютному ринку.

"Ми приймаємо участь фактично щоденно зараз в торгах. Продаємо валюту банкам для того, щоб цей ажіотажний попит вибити. Ті, хто могли б і почекати, не купляти валюту - вони поспішають і купують, створюючи додатковий тиск. Але в якийсь момент всі, хто хотів - вони накупляться, і почнеться зворотній процес", - говорить Сергій Пономаренко, директор департаменту відкритих ринків Національно банку України.

Якщо Нацбанку вдасться й надалі згладжувати надмірні курсові коливання, девальвація гривні буде поступовою. За прогнозами аналітиків, ціна долара не злетить більше за 30 гривень.

"Дальше, чем 30 - гривна не должна пойти. От точки 30 она должна потом отскочить весной и начать укрепляться", - говорить Олексій Кущ, фінансовий експерт, аналітик.

Жодних обмежень на валютному ринку Національний банк наразі не встановлює. Банківські установи працюють у звичайному режимі.