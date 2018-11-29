На Сході за минулу добу поранені двоє українських військових. Противник 4 рази порушував режим припинення вогню. Такі дані штабу операції об'єднаних сил на 18 годину. Поблизу Пісків ворог обстріляв позиції з гранатометів. Неподалік Шумів і Новгородського противник застосував стрілецьку зброю.

Неспокійно було й у районі хутора Вільного. Там бойовики вели вогонь з великокаліберних кулеметів. А під Горлівкою обстріляли КПВВ "Майорськ". Докладніше про ситуацію на передовій розповість Ірина Баглай.

Воєнний стан - стан очікування на фронті. Обидві сторони приведені в бойову готовність. Напередодні з цієї позиції наші військові зафіксували пересування чисельної колони важкої техніки з боку окупованої Ясинуватої у бік окупованої Горлівки.

Ось ця траса, якою удень спокійно рухаються автівки цивільних. Натомість уночі танки і тентовані камази.

"Прошла колонна где-то порядка двадцати увидели двадцати может больше техника военная, тягачи, гусеничная техника", - говорить Андрій, військовослужбовець Збройних Сил України.

"То что их привели в полную боевую готовность. Мы знаем они начали передвижение техники поотзывали всех с отпусков увольнений все на местах", - говорить позивний "Сергійович", військовослужбовець Збройних Сил України.

Тут уже відчули і присутність на передовій ворожих гармат.

"Были пристрелочные 122 мм, пушка. То что, было слышно свист после того, как снаряд ударяется, есть свист такой, с завихрением. Было два таких пристрелочных дебелых разрыва".

Та основний арсенал противника піхотний - стрілецька зброя.

"С той стороны, когда обстрел идет, точно прилетает. Как раз по позициям в основном 7,62. 12,7, я так понимаю, снайпер работает позиции наши, у них пристрелены".

"Асортимент полный. Единственное, что не работает - "градики", тяжелая арта нас менует. Зато промочку долбят крепко, Авдеевщину", - говорить Едуард, військовослужбовець Збройних Сил України.

Мінливість погоди вносить свої корективи. На зміну снайперам приходять диверсійні розвідгрупи. Зараз саме сприятливі для них туман з дощем.

"Как порядочные силы тьмы с той стороны у них активность начинается ночью", - говорить Едуард.

У Едуарда, окрім автомата, завжди під рукою граната, щоб зустріти непроханих гостей. Востаннє диверсійну групу з добре оснащених найманців помітили вчасно. Хоча вони й були у спецформі, яка не видає тепло і дозволяє залишатися невидимими для нічної оптики.

"Встретили на приемлемой дистанции, до гранат не дошло, судя по экипировке и тому, как они смотрелись в нашу оптику однозначно профессионалы. В теплик смотрелись плохо, видно было слегка силуэт и заметили только по теплоте лиц", - говорить Едуард.

Цієї ночі наші солдати знову відбивали стрілецькі атаки російських найманців. І з особливою ніжністю продемонстрували, що саме дозволяє миттєво встановити тишу на цій ділянці фронту

"Дашенька наша - это наш основной аргумент. Дарья Андреевна единственная дама на позиции".