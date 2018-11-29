Некоторые люди являются прямо "магнитом" для неудач и неприятностей. Астрологи составили список самых проблемных знаков зодиака - среди них и те, кто их просто притягивает, и те, которые их создают, пишет From-ua.

Рак

Рака так легко обидеть, что иногда кажется - с ним лучше не шутить. Именно это чрезмерное внимание к мнению других мешает Ракам отвлечься и наслаждаться жизнью.

Важно, чтобы рядом с Раком были любящие и понимающие люди, которые спасут их от лишних энергозатрат или постоянных перипетий.

Только вот научить Раков защищаться самостоятельно - задача непосильная. Они слишком пессимистичны и любые убеждения легко разрушается перед первой же преградой.

Дева

Девы - тонкие создания, которые иногда не понимают - мир жесток и надо учиться разграничивать свое представление о том, какие люди должны быть в идеале и то, какими они могут оказаться при общении.

Пока Девы не научатся стойкости и не будут включать безразличие там, где это понадобится, они будут страдать.

Часто Девы выстраивают вокруг себя крепкую стену защиты - закрываются от людей и невзгод - но это не выход. Лучше научиться бороться за счастье, а сильные люди всегда его находят.

Скорпион

А вот и знак, который способен создать проблемы другим. Скорпионы хитры, расчетливы и непоколебимы в своей правоте. Ваши слезы и сомнения - их "пища". Говорят, что среди них больше всего энергетических вампиров.

Чтобы не пострадать от Скорпиона, постарайтесь не давать ему повода вас обижать - просто не дружите близко или постарайтесь внимательно оценить партнера до серьезных отношений.

Ранее мы писали о том, какие лучшие мужья по знаку зодиака.