Надя Дорофеева показала "талант" с бутылкой (видео) [ Редактировать ]
Украинская певица Надя Дорофеева поделилась видео с рекламной фотосьемки. Соответствующие кадры она опубликовала на своей странице в Instagram.
На видео она держит на пояснице бутылку Coca-Cola. Позитива (Алексея Завгороднего) попросили отойти, а через мгновение бутылка слетела на пол.
"Видео дня", - подписала ролик Дорофеева.
Подписчики с юмором отреагировали на видео, отметив, что без Леши даже бутылка не стоит.
"Без Леши не стоит", "Без Леши даже бутылка не стоит", "Леша ушел и все пропало. Вот что означает работа в паре, одним словом тандем", - пишут поклонники.
Видео дня ) @positiff @denismanokha @skvarska
Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)
по теме
Шокировала публику: Ани Лорак представила своего "двойника" (видео)
Украинская певица Ани Лорак показала своего "двойника" и отправила его за границу
На концерте Каменских распылили слезоточивый газ (видео)
Неизвестный распылил вещество во время выступления певицы в одном из торговых центрах
Надя Дорофеева шокировала сексуальным образом (фото)
Известная украинская певица Надя Дорофеева поделилась новым снимком
Ани Лорак полностью разделась ради нового клипа
Украинская певица Ани Лорак удивила поклонников откровенным видео
Жених Регины Тодоренко раскрыл подробности их интимной жизни
Российский певец Влад Топалов дал откровенное интервью, где он рассказал об отношениях с Региной Тодоренко