Украинская певица Надя Дорофеева поделилась видео с рекламной фотосьемки. Соответствующие кадры она опубликовала на своей странице в Instagram.

На видео она держит на пояснице бутылку Coca-Cola. Позитива (Алексея Завгороднего) попросили отойти, а через мгновение бутылка слетела на пол.

"Видео дня", - подписала ролик Дорофеева.

Подписчики с юмором отреагировали на видео, отметив, что без Леши даже бутылка не стоит.

"Без Леши не стоит", "Без Леши даже бутылка не стоит", "Леша ушел и все пропало. Вот что означает работа в паре, одним словом тандем", - пишут поклонники.

Ранее Надя Дорофеева шокировала сексуальным образом.