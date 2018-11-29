Турция может стать посредником между Украиной и Россией для решения проблемы агрессии в Азовском море. Об этом перед вылетом на саммит G20 заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает "РБК-Украина" со ссылкой на российские СМИ.

В частности, Эрдоган рассказал подробности телефонной беседы с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, на переговорах стороны обсудили возможность посреднической роли Турции.

"В ходе беседы с господином Путиным этот вопрос (инцидента в Керченском проливе, - ред.) обсуждался, в том числе обсуждался и вопрос о нашей роли как посредника", - заявил Эрдоган.

Он также добавил, что обсуждение данной ситуации продолжится на полях саммита G20.

Напомним, российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утрачен спасательный плотик.

Позже военные сообщили, что "Никополь" тоже подбит. Рейдовый буксир "Яны Капу" заставили остановиться.

Корабли захвачены спецназом России. Также есть информация уже о двух раненых украинских военных моряках.

Мировые лидеры сразу отреагировали на случившееся.

Президент Украины Петр Порошенко срочно созвал военный кабинет из-за нападения на украинские корабли. Также Украина созывает экстренное заседание Совбеза ООН.

В свою очередь, Совет национальной безопасности и обороны направил в Верховную Раду предложение ввести военное положение на 60 дней.

В случае, если в нашей стране все-таки введут такое положение, предлагаем узнать, как изменится жизнь украинцев.

Также в сети появились записи, на которых слышно переговоры украинских и российских военных в Азовском море. На записи можно разобрать, как россияне заявляют о том, что собираются применить оружие и требуют у украинцев выйти на палубу с поднятыми руками.

Позже Виктор Муженко, начальник Генерального штаба, главнокомандующий Вооруженными Силами Украины, заявил, что армия и СБУ приведены в полную боеготовность.

Ночью у консульств России в городах Украины начались протесты.

А президент Украины Петр Порошенко призвал ветеранов АТО и ООС "быть начеку".

Позже Порошенко обратился к России из-за ситуации в Азовском море, а также стало известно, что Украина обратится в ЕСПЧ.

Позже поверенного в делах Украины вызвали в МИД России.

Спустя время в Одессе объявили тревогу. Всех военных и силовиков экстренно начали созывать в части.

Кроме того, в Керчь отбуксировали малые артиллерийские катера "Никополь" и "Бердянск" и буксир "Яни Капу" ВМС Украины.

В то же время в ЦИК сделали заявление, о том, как военное положение повлияет на выборы.

Раненых украинских моряков вывезли в Москву. Позже стали известны их имена.

В свою очередь, Порошенко и Столтенберг договорились о срочном заседании комиссии Украина-НАТО. А в НБУ срочно собрали глав крупнейших банков.

В Министерстве иностранных дел Украины прошло закрытое заседание, в ходе которого Климкин сделал срочное заявление и предупредил о силовом ответе.

Смотрите также, как военное положение повлияет на выплаты в стране.

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