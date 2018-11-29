"Северного потока-2" не будет: Германия меняет стратегию [ Редактировать ]
В среду, 28 ноября, на заседании фракции "Христианско-демократического союза Германии" и "Христианско-социального союза в Баварии" (ХДС/ХСС) с участием канцлера Ангелы Меркель был принят документ, определяющий стратегию развития партнерства Германии и Украины на ближайшие годы. Об этом пишет в своем Twitter посол Украины в Германии Андрей Мельник.
"На заседании крупнейшей фракции ХДС/ХСС (246 депутатов) - с участием канцлера Ангелы Меркель - принят без преувеличения исторический документ, определяющий стратегию развития партнерства Германии и Украины на ближайшие годы", - сообщил он.
В документе говорится, что "Северный поток-2" будет использоваться Россией для расширения возможностей дестабилизации Украины. Также в документе констатируется, что газопровод "раскалывает европейских трансатлантических партнеров".
Кроме того, авторы заявления отмечают, что нападение и задержание военными России трех судов ВМС Украины привело к возобновлению эскалации. Также говорится, что такие действия России противоречат международному праву. Германия и Польша призвали Россию уважать суверенитет Украины и ее границы. Стороны ожидают от России немедленного освобождения украинских судов и моряков.
Ранее мы писали о том, что создание "Северного потока-2" угрожает Украине.
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