В среду, 28 ноября, на заседании фракции "Христианско-демократического союза Германии" и "Христианско-социального союза в Баварии" (ХДС/ХСС) с участием канцлера Ангелы Меркель был принят документ, определяющий стратегию развития партнерства Германии и Украины на ближайшие годы. Об этом пишет в своем Twitter посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"На заседании крупнейшей фракции ХДС/ХСС (246 депутатов) - с участием канцлера Ангелы Меркель - принят без преувеличения исторический документ, определяющий стратегию развития партнерства Германии и Украины на ближайшие годы", - сообщил он.

В документе говорится, что "Северный поток-2" будет использоваться Россией для расширения возможностей дестабилизации Украины. Также в документе констатируется, что газопровод "раскалывает европейских трансатлантических партнеров".

Кроме того, авторы заявления отмечают, что нападение и задержание военными России трех судов ВМС Украины привело к возобновлению эскалации. Также говорится, что такие действия России противоречат международному праву. Германия и Польша призвали Россию уважать суверенитет Украины и ее границы. Стороны ожидают от России немедленного освобождения украинских судов и моряков.

Ранее мы писали о том, что создание "Северного потока-2" угрожает Украине.