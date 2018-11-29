В закарпатском городе Берегово установили новогоднюю елку.

Об этом сообщил в Facebook городской голова Золтан Бабяк, опубликовав фото праздничного дерева.

"Понемногу погружаемся в праздничную атмосферу. На центральной площади города уже установили новогоднюю елку", - написал он.

Высота дерева - 9 метров, подарил его городу местный предприниматель.

Градоначальник отметил, что на днях елку украсят, а в воскресенье, 2 декабря, официально зажгут на ней огни.

Ранее мы писали, как украсить елку на Новый год 2019.