Украинская певица Ани Лорак удивила поклонников откровенным видео, которое сняла на новую песню "Сон".

На кадрах Лорак позирует практически обнаженной - без белья, прикрывшись блестящей тканью.

На кадрах Лорак позирует практически обнаженной - без белья, прикрывшись блестящей тканью.

Пикантные кадры восхитили поклонников звезды, которые буквально забросали ее комплиментами в социальной сети. Некоторые раскритиковали съемки без белья: "как всегда нужно показать голое тело, куда ж без этого...".

Кроме того, на днях Ани Лорак представила своего "двойника".