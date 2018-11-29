Ани Лорак обнажилась в новом клипе (видео) [ Редактировать ]
Украинская певица Ани Лорак удивила поклонников откровенным видео, которое сняла на новую песню "Сон".
На кадрах Лорак позирует практически обнаженной - без белья, прикрывшись блестящей тканью.
На кадрах Лорак позирует практически обнаженной - без белья, прикрывшись блестящей тканью.
Пикантные кадры восхитили поклонников звезды, которые буквально забросали ее комплиментами в социальной сети. Некоторые раскритиковали съемки без белья: "как всегда нужно показать голое тело, куда ж без этого...".
Кроме того, на днях Ани Лорак представила своего "двойника".
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